Les touristes visitant l’ancienne capitale de Huê. Photo :VNA

Hanoi, 3 octobre (VNA) - Le Salon international du tourisme du Vietnam (VITM) 2020, sous le thème "Transition numérique pour promouvoir le développement touristique", se déroulera du 18 au 23 novembre à Hanoi.

Organisé par l’Association du tourisme du Vietnam, le salon, reporté à deux reprises en raison de la crise du nouveau coronavirus, devra accueiller 300 stands des entreprises nationales.



Les activités dans le cadre de cet événement visent à encourager les entreprises du secteur à appliquer les nouvelles technologies numériques dans leurs activités, y compris la réalité virtuelle, en vue de s’adapter aux nouvelles tendances après le Covid-19.

Elles devront proposer des pistes pour surmonter les conséquences dues au Covid-19, discuter des questions concernant les perspectives du tourisme vietnamien post-Covid-19.



Le nombre d’arrivées internationales en octobre au Vietnam a progressé de 7,6% par rapport à septembre au Vietnam mais a reculé de 99,1% en glissement annuel. En dix premiers mois de l’année, le Vietnam a accueilli 3,8 millions de touristes étrangers, en baisse de 73,8% sur un an.



Le secteur du tourisme s’efforce de faire de son mieux pour mettre en œuvre des plans de relance dans le but de rétablir l’industrie touristique nationale durement touchée par la pandémie.



Avec le programme de relance lancé sur le thème «Vietnam - une destination sûre et attractive», les entreprises locales ont donné la priorité à la sécurité des visiteurs, tout en lançant des forfaits touristiques attractifs en termes de prix et de services.



En outre, l’Administration nationale du tourisme (ANTV) a lancé l'application «Safe Vietnam Travel» sur les sites Web, les réseaux sociaux et les smartphones dans le but de permettre aux visiteurs de mieux visualiser la sécurité des différentes destinations avant leur arrivée, en plus de rechercher des informations sur les restaurants et les services hôteliers. –VNA