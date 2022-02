Des visiteuses profitent le banh mi (sandwich vietnamien) à Ho Chi Minh-Ville. Photo: tcdulichtphcm.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - «Visite privée de cuisine de rue en moto à Ho Chi Minh-Ville » a été classée 14e sur 25 des meilleures activités partout dans le monde élues par des voyageurs infatigables de Tripadvisor.

Selon Tripadvisor, il n’ya pas de meilleur moyen de se lancer dans le mouvement de Ho Chi Minh-Ville que de conduire une moto. Profitez de l’immédiateté des voyages en scooter sans les risques inhérents à cette aventure privée guidée par des gourmands. Prenez une chaise pour la maternelle et dirigez Anthony Bourdain en savourant huit dégustations différentes dans plusieurs restaurants de rue. Savourez les signatures de la ville, de la bière aux sandwichs banh mi et aux objets de curiosité tels que la soupe sucrée et les pétoncles grillés.

D'autres activités sur la liste des meilleurs expériences-monde de Tripadvisor Travellers' Choice Awards sont: Excursion en jet-ski à Dubaï, rafting en eau vive sur la rivière Kaituna, visite claire en kayak de Shell Key Preserve et de la région de Tampa Bay, Grottes d'Arenales et aventure fluviale à Porto Rico...-VNA