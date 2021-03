An Giang (VNA) - Ces derniers temps, malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, l'Administration nationale du tourisme mène toujours des activités pour promouvoir l'image touristique du pays sur les plateformes numériques.

Les touristes visitent la forêt de melaleuca Trà Su. Photo: VNA

La forêt de melaleuca Trà Su couvre 845 ha principalement dans la commune de Van Giao, district de Tinh Biên et une partie de celle d'Ô Long Vy, district de Châu Phu, dans la province d’An Giang (delta du Mékong).



Il s'agit d'une forêt submergée typique du Sud-Ouest, ayant un effet très important sur l'environnement aquatique et la régulation du climat pour toute la région de Bay Nui.



Chaque printemps qui arrive s’accompagne de la floraison blanche des melaleuca, un arbre typique de cette terre connue comme un "paradis vert submergé" du Vietnam. La forêt de melaleuca Trà Su est également l'habitat de nombreuses espèces d'animaux et de plantes.



L'écotourisme est en cours de développement. Les visiteurs peuvent découvrir le pont de bambou "dix mille pas", de plus de 10 km, le plus long du Vietnam.



En raison de l'épidémie de COVID-19, de nombreuses activités culturelles et artistiques ainsi que des services de divertissement normalement programmés pendant les vacances du Nouvel An ont été annulés ou reportés. Par conséquent, de nombreux touristes ont décidé de quitter la ville bondée pour se prélasser dans la nature poétique de la région de Bay Nui.



Les visiteurs peuvent participer à des activités telles que canoë, randonnée, vélo à travers la forêt, observer les oiseaux. La cuisine rurale est également une caractéristique unique de la forêt de melaleuca Trà Su.



Selon le conseil d'administration de ce site d'écotourisme, la forêt a accueilli plus de 16.000 touristes pendant les cinq premiers jours du Nouvel An lunaire. -CPV/VNA