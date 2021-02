À ce jour, la province de Dong Thap a développé près d'une centaine de sites touristiques communautaires et est devenue la troisième localité la plus attractive de la région du delta du Mékong.

Côn Dao (anciennement île Poulo-Condore) a été élue comme l’archipel le plus "mythique" et "séduisant" du monde par les deux magazines touristiques réputés Lonely Planet et Travel and Leisure.