Paris (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a entamé mercredi 3 novembre une visite officielle en France à l’invitation de son homologue français Jean Castex, lors de laquelle plusieurs mégacontrats devraient être signés.

Le Premier Pham Minh Chinh lors la cérémonie de bienvenue organisée en son honneur. Photo : VNA

"Outre le renforcement de la coopération sanitaire, plusieurs contrats devraient être signés à cette occasion dans les domaines des vaccins, de l’aérospatiale, des infrastructures, des énergies renouvelables et de la haute technologie", a informé le 2 novembre La Tribune.Selon le journal économique et financier français, la visite du dirigeant vietnamien a lieu dans le contexte particulier de l’épidémie de Covid-19 encore en évolution complexe au Vietnam et c’est donc en premier lieu sur le terrain de la diplomatie vaccinale qu’il compte s’adresser à ses interlocuteurs français.