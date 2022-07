Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Département de la promotion du commerce (ministère de l'Industrie et du Commerce) a organisé le 13 juillet une visio-conférence sur la promotion du commerce et la mise en relation d'entreprises Vietnam-Algérie 2022.

Hoang Minh Chien, chef adjoint dudit département a souligné que l'Algérie était l'un des marchés potentiels pour les marchandises vietnamiennes en Afrique, notamment les produits majeurs comme le café, le poivre, les noix de cajou, les produits aquatiques d'eau douce.

Selon lui, le commerce bilatéral entre le Vietnam et l'Algérie est encore assez modeste par rapport à leur potentiel. En 2021, en raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19, le chiffre d'affaires des exportations du Vietnam vers l'Algérie n'a atteint que 153 millions de dollars.

Au cours des 6 premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires des exportations du Vietnam vers l’Algérie a atteint 71,16 millions de dollars, en provenance des produits comme café, poivre, riz, produits chimiques et aquatiques et certains métaux ordinaires et produits métalliques.

Photo d'illustration : VNA



Présent à l'évènement, Hoang Duc Nhuan, conseiller commercial vietnamien en Algérie, a estimé que les deux pays avaient entretenu ces 60 dernières années des relations de coopération et celles-ci continuaient d’être consolidées. Le Vietnam et l'Algérie ont signé de nombreux accords importants, dont l’accord de transport maritime, l’accord de promotion du commerce, l’accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques. Les deux parties ont organisé 11 réunions du Comité intergouvernemental. La 12e édition est prévue au 4e trimestre de cette année.



Après 12 ans de mise en œuvre, le projet d’exploitation pétrolière vietnamo-algérien qu gisememt de Bir Seba a donné son premier baril en août 2015. Sa capacité actuelle est de 20.000 barils de pétrole par jour. Par ailleurs, une autre société vietnamienne s'intéresse également à la transformation du café en Algérie.

Cependant, outre les avantages, il existe encore quelques inconvénients dans la promotion du commerce entre les deux pays, notamment la longue distance géographique, le coût de transport élevé, la hausse du taxe douanière en Algérie. - VNA