Le Premier ministre, Pham Minh Chinh, a dirigé le 5 janvier une visioconférence entre le gouvernement et les autorités des 63 provinces et villes du pays afin de dresser le bilan de 2021 et définir le plan d’action pour 2022.

Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyên Phu Trong, le président de la République, Nguyên Xuân Phuc, et le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, y ont également assisté.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la conférence avait permis d’analyser les progrès et de cerner les lacunes et leurs causes concernant l'accomplissement des tâches politiques en 2021.

Il a proposé des solutions au service des nouvelles missions fixées pour cette année, notamment la mise en œuvre des plans de développement socio-économique et des prévisions budgétaires de l'Etat dans un contexte difficile et exigeant.

Tout en donnant des directives lors de l'événement, le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a demandé aux localités et aux secteurs de mener efficacement le programme de redressement et de développement socio-économiques tout en poursuivant l'objectif de contrôler l'inflation, d'assurer la stabilité macro-économique et les grands équilibres économiques, entre autres.

Il a également mis l'accent sur le développement culturel en harmonie et à égalité avec le développement socio-économique pour continuer à améliorer la vie./.