Hanoï, 23 février (VNA) - Visa, le leader mondial des paiements numériques, et VNPAY, la société de technologie financière de premier rang au Vietnam, ont signé un partenariat stratégique pour améliorer l'expérience de paiement numérique dans ce pays, lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 23 février à Hanoï.

Cérémonie de signature. Photo : VNA

Les deux sociétés rendront le paiement sans numéraire plus accessible au Vietnam en élargissant et en renforçant le réseau d'affiliés de la société de technologie financière acceptant les commerçants, ainsi qu'en déployant de nouveaux services, notamment la solution d'acceptation Tap to Phone de Visa, les cartes prépayées Visa virtuelles, les transferts de fonds alimentés par le service Visa Direct, et la solution de versement Visa (VIS), entre autres.

Selon l'étude sur le comportement des consommateurs de Visa en 2021, 80 % des clients au Vietnam sont intéressés par l'utilisation des paiements mobiles sans contact, a déclaré Dang Tuyet Dung, responsable de Visa pour le Vietnam et le Laos.

Elle a déclaré que le partenariat stratégique de Visa avec VNPAY renforce la transformation numérique et le paiement sans numéraire en cours du Vietnam.

En intégrant les commerçants et les utilisateurs de VNPAY dans l'écosystème sécuritaire et fiable de Visa, le réseau de Visa s'étendra et stimulera le paiement sans contact, a-t-elle déclaré.

VNPAY exploite un réseau de près de 200.000 emplacements à travers le pays, acceptant les paiements via VNPAY-POS, VNPAY-QR et VNPAY-QR.

Le partenariat entre Visa et VNPAY est une opportunité pour l'un d'utiliser les forces de l'autre pour stimuler la croissance et accélérer l'économie numérique du Vietnam.

Le vice-président du conseil d'administration de VNPAY, Nguyen Tuan Luong, a exprimé sa conviction que le partenariat stratégique avec Visa favorisera les paiements numériques au Vietnam, apportant plus d'avantages aux utilisateurs et aux partenaires.



Il facilitera également la transformation numérique des entreprises, générant une croissance plus forte et plus durable grâce à des solutions de paiement électronique intelligentes, a-t-il ajouté.- VNA