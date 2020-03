Un complexe hôtelier de Vinpearl. Photo: baodautu.vn

Moscou (VNA) – Le voyagiste Vinpearl Travel RU relevant de la société vietnamienne Vinpearl a organisé le soir du 3 mars à Moscou une cérémonie marquant son entrée en activité en Russie.

L’événement a eu lieu en présence de l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngo Duc Manh, de représentants de la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, ainsi que de 150 invités de 35 agences de voyage et de compagnies d’assurance russes.

Dans son discours prononcé à cette occasion, l’ambassadeur Ngo Duc Manh a déclaré apprécier l’entrée en activité de Vinpearl Travel RU qui aiderait à promouvoir les relations vietnamo-russes dans le tourisme, ainsi que les échanges entre Vietnamiens et Russes. Il a rappelé qu’en 2019, le Vietnam avait accueilli près de 650.000 touristes russes et que de plus en plus de Vietnamiens se rendaient en Russie, ce qui permettrait de resserrer les relations bilatérales.

Ekaterinna Golybieva, directrice exécutive de Vinpearl Travel RU, a souligné que le Vietnam était une destination sûre et confortable pour les touristes étrangers, dont les Russes.

La dirigeante de Vinpearl Travel RU a indiqué que sa société collaborerait avec Vietnam Airlines pour effectuer cette année plus de 160 vols directs depuis quatre villes russes (Moscou, Vladivostok, Novosibirsk et Ekaterinbourg) à destination de Nha Trang et Phu Quoc. Le premier aura lieu le 12 mars prochain. -VNA