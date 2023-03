Un coin de la zone urbaine Vinhomes Smart City à l'ouest de la capitale Hanoï. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La compagnie par actions Vinhomes (code boursier : VHM) vient d'annoncer son apport en capital pour la création de deux sociétés immobilières au capital total de plus de 11.400 milliards de dôngs.

Selon la résolution du conseil d'administration de VHM, deux nouvelles filiales devraient être créées, à savoir la Sarl d’investissement et de développement immobilier Truong Lôc et la Sarl d’investissement et de développement immobilier Phat Dat.

La proportion de l'apport en capital de Vinhomes dans ces deux sociétés est de 99,9% du capital social. Truong Lôc représente plus de 4.424 milliards de dôngs et Phat Dat dispose d’un capital social de plus de 7.008 milliards de dôngs.

La résolution du Conseil d'administration de VHM précise également que l'adresse du siège social de la compagnie Truong Lôc est située dans la zone éco-urbain Dream City, dans la commune de Nghia Tru, district de Van Giang, province de Hung Yên. Il s’agit d’un projet investi par VHM sous le nom commercial : Vinhomes Ocean Park The Empire. La superficie totale du projet est de 486 ha et l'investissement total est d'environ 33.000 milliards de dôngs.

Situé aussi à Hung Yên, le siège social de la compagnie Phat Dat est basé lui, dans la zone urbaine de Dai An, commune de Nghia Tru. Le projet Vinhomes Dai An jouit d’une superficie totale allant jusqu'à 293 ha pour un investissement total d'environ 32.661 milliards de dôngs.

Selon le rapport financier récemment publié, le revenu net consolidé total enregistré au quatrième trimestre 2022 de VHM a atteint 31.193 milliards de dôngs, en hausse de 34 % par rapport à la même période en 2021, principalement grâce à la livraison de 2.200 appartements supplémentaires dans la cadre du grand projet Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire.

Le bénéfice total consolidé avant impôt a atteint 12.467 milliards de dôngs. Le bénéfice consolidé après impôt de la société mère a atteint 8.928 milliards de dôngs, en baisse de 10% et 24% respectivement sur la même période. Le bénéfice par action (EPS) au quatrième trimestre de 2022 a atteint 2.050 milliards de dôngs.-CVN/VNA