Hanoi, 6 avril (VNA) – Le plus long pont fluvial au Vietnam est construit pour relier le centre de la capitale Hanoï aux provinces du Nord-Ouest.

Pont Vinh Thinh. Photo: Zing





Plus précisément, le pont Vinh Thinh traversant le fleuve Rouge, reliant le chef-lieu de Son Tây (Hanoï) à la commune de Vinh Thinh (district de Vinh Tuong, province de Vinh Phuc, au Nord), est le plus long pont fluvial au Vietnam avec une longueur totale de 5,4 km (la section du pont est de 4,4 km et la voie d’accès est d'un km).

Le pont mesure 16 mètres de large avec quatre voies.

Mis en chantier en décembre 2011 et inauguré en juin 2014, le pont Vinh Thinh relie les deux axes de la route nationale 32 et de la route 2, l'autoroute Nôi Bài - Lào Cai pour former un système de circulation complet, reliant le centre de la capitale aux provinces du Nord-Ouest.

C'est aussi un pont reliant la chaîne des villes satellites et les zones high-tech de la capitale.

Jusqu'à présent, le pont Vinh Thinh est le plus long pont fluvial au Vietnam.

Le pont est construit avec du béton armé et du béton armé précontraint.

Il fait 5.487 m de long (le pont a une longueur de 4.480 m et la route aux deux extrémités du pont a une longueur de 1.007 m), le tablier du pont a une largeur de 16,5 m, avec 4 voies, la vitesse de conception est de 80 km/h ; avec un investissement total de 137 millions de dollars.

Le pont Vinh Thinh sur la route nationale 2C traversant le fleuve Rouge est une artère de circulation située sur la rocade 5 dans la région de la capitale de Hanoï.

Il s'agit d'une route de ceinture reliant les villes satellites autour de la ville de Hanoï, reliant le réseau de transport des provinces du Nord-Ouest telles que Lào Cai, Yên Bai, Hà Giang, Tuyên Quang avec les provinces de Hoa Binh, Hà Nam, Thai Binh, Nam Dinh et vice versa, qui devrait jouer un rôle très important dans la réduction de la charge de trafic dans le centre-ville de Hanoï et ses environs.

En conséquence, le pont Vinh Thinh est très important car il reliera les villes satellites, les zones de haute technologie, les sites touristiques. Cela contribue à promouvoir le commerce des marchandises entre les provinces du Nord-Ouest et la capitale Hanoï, les provinces du delta du Nord et l'ensemble pays ; créant ainsi une force motrice pour le développement économique, culturel et social et en réduisant l'écart de développement de la région du Nord-Ouest par rapport au niveau général du pays. – NDEL/VNA