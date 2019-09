Lors du colloque organisé par le Comité populaire de la province de Vinh Phuc, l’ambassade du Vietnam aux Etats-Unis et la Chambre de Commerce des Etats-Unis. Photo : VNA



Washington (VNA) – Dans le cadre d’un programme de promotion de l’investissement aux Etats-Unis, une délégation de la province de Vinh Phuc (Nord), conduite par Nguyen Van Tri, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, également président du Comité populaire provincial, a eu plusieurs activités à Washington D.C.

Le 4 septembre, le Comité populaire de la province de Vinh Phuc a collaboré avec l’ambassade du Vietnam aux Etats-Unis, la Chambre de Commerce des Etats-Unis pour organiser un colloque sur le thème « Opportunités de coopération et d’investissement dans la province de Vinh Phuc, Vietnam ».

Etaient présents l’ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis, Ha Kim Ngoc, le senior vice-président pour l’Asie et la Chine à la Chambre de Commerce des Etats-Unis, Charles Freeman, des représentants d’une vingtaine de grands groupes et entreprises.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur vietnamien Ha Kim Ngoc a affirmé qu’il s’agissait d’un événement significatif organisé à la Chambre de Commerce des Etats-Unis (USCC) pour soutenir la promotion de l’investissement au Vietnam, dans la province de Vinh Phuc particulièrement.

L’ambassadeur Ha Kim Ngoc a remercié le vice-président de l’USCC, Charles Freeman, et ses partenaires pour avoir aidé le Vietnam et ses localités comme Vinh Phuc dans le développement des relations économiques avec les Etats-Unis, notamment dans l’organisation d’événements et de visites d’entreprises américaines au Vietnam.

Ha Kim Ngoc a indiqué que le Vietnam avait une grande demande de produits, services et technologies modernes d’entreprises américaines, surtout dans les secteurs de l’énergie, de l’aviation, des machines industrielles, de l’agriculture, des services financiers et du numérique. Le diplomate a souligné que le Vietnam était prêt à être un partenaire commercial et d’investissement important des Etats-Unis dans la région.

En tant que président de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2020, le Vietnam travaillerait avec les Etats-Unis et les autres pays membres de l’ASEAN pour promouvoir la Vision de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique, ainsi que la Stratégie Indo-Pacifique (IPS) des Etats-Unis, pour la paix, la stabilité, la coopération, le développement et la prospérité de la région, a-t-il affirmé.

Lors du colloque, Nguyen Van Tri, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, également président du Comité populaire provincial, a présenté la situation socio-économique, les atouts et avantages, les opportunités d’investissement de Vinh Phuc.

Selon lui, fin juillet 2019, Vinh Phuc comptait 362 projets d’investissement direct étranger de 17 pays et territoires, d’un capital enregistré total de plus de 4,8 milliards de dollars. Elle était ainsi au 19e rang national parmi les 63 villes et provinces du Vietnam en termes d’attraction des investissements étrangers. Actuellement, Vinh Phuc compte deux projets d’investisseurs américains dans l’industrie manufacturière, cumulant 15,6 millions de dollars.

De son côté, Charles Freeman a déclaré que la Chambre de Commerce des Etats-Unis (USCC) représentait plus de 3 millions d’entreprises. Il a déclaré apprécier la performance de Vinh Phuc dans l’attraction des investissements étrangers, avant d’indiquer qu’à travers ce colloque, les entreprises membres de l’USCC auraient davantage d’informations sur le marché vietnamien et la province de Vinh Phuc, pour faciliter leurs activités dans le pays.

Lors du colloque, les membres de la délégation de Vinh Phuc ont répondu aux questions posées par les entreprises américaines participantes concernant les privilièges accordés aux investisseurs, les infrastructures, la logistique, la main-d’œuvre…

Le même jour, la délégation de Vinh Phuc a coopéré avec l’ambassade du Vietnam aux Etats-Unis, le Conseil d’affaires Etats-Unis – ASEAN (USABC) pour organiser un autre colloque de promotion de l’investissement.

Nguyen Van Tri a affirmé la volonté de Vinh Phuc de devenir un centre industriel et de services du Vietnam.

Pour atteindre cet objectif, la province mobilisera toutes ses ressources disponibles et cherchera à bénéficier du soutien des investisseurs, dont des Américains, notamment dans les secteurs de la mécanique automobile, de l’électronique, de l’agriculture de hautes technologies, des énergies renouvelables, du tourisme, de l’éducation, de la santé, de l’environnement, des villes intelligentes…, a souligné Nguyen Van Tri.

Plusieurs investisseurs américains se sont montrés intéressés par les opportunités dans la province de Vinh Phuc. -VNA