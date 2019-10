Photo: VNA

Hanoi (VNA) - À l’heure actuelle, la province de Vinh Phuc (Nord) compte 31 entreprises fonctionnant dans le secteur des transports de passagers en auto sur des itinéraires fixes, avec un total de 192 véhicules en exploitation; 432 véhicules sous contrat de 7 coopératives, 41 entreprises et 251 ménages d’affaires ; et plus de 4.000 taxis.

Le transport de fret compte plus de 6.000 véhicules appartenant à 17 coopératives, 428 entreprises et plus de 1.000 ménages d’entreprises.

Au cours des neuf premiers mois de 2019, le volume de transport a atteint près de 19 millions de passagers ; et le volume de fret, plus de 25 millions de tonnes. Les recettes du secteur des transports de Vinh Phuc ont atteint plus de 3.200 milliards de dongs, soit près de 138 millions de dollars, en hausse de plus de 10% en glissement annuel. En particulier, les recettes du transport de marchandises ont atteint près de 2.500 milliards de dong, et le transport de passagers, 730 milliards de dongs.

Dans le but d’améliorer de plus en plus la qualité des services de transport, l’industrie des transports continuera d’appliquer prochainement des mécanismes et des politiques pour créer un environnement concurrentiel sain et à attirer les secteurs économiques à participer dans ce domaine; encourager le développement du transport public et le transport de marchandises, pour bien répondre aux besoins de la population ainsi qu'au développement socio-économique de la province.-VNA