Photo d'illustration: VNA Photo d'illustration: VNA

Vinh Phuc (VNA) – Le chiffre d’affaires total depuis janvier à fin septembre des entreprises opérant dans le secteur de fabrication et d'assemblage d'automobiles et de motos dans la province septentrionale de Vinh Phuc a été estimé à plus de 258 millions de dollars, soit une augmentation de 19% en variation annuelle.

Depuis janvier, la province a exporté des automobiles et motos pour une valeur de près de 172 millions de dollars, en hausse de 36% sur un an.

En particulier, Vietnam Daewoo Bus a produit 220 autobus (+47% sur un an), tandis que Piaggio Vietnam a fabriqué 101.000 motos dont 80% ont été exportées, le reste étant distribué dans le pays.

Le secteur auto-moto dans la province emploie actuellement près de 1.200 travailleurs locaux. -VNA