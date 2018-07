Conférence de promotion des investissements sud-coréens à Vinh Phuc tenue le 27 juillet dans la province de Gyeonggi en République de Corée. Photo: VNA

Séoul (VNA) - La province vietnamienne de Vinh Phuc (Nord) a fait la promotion de son potentiel et appelé à l'investissement lors d'une conférence tenue le 27 juillet dans la province de Gyeonggi en République de Corée.

S'exprimant devant des hommes d'affaires sud-coréens, le président du Comité populaire provincial de Vinh Phuc, Nguyen Van Tri a souligné l'emplacement idéal de cette localité dans la zone économique de pointe du Nord du Vietnam et ses conditions naturelles propices à l'industrie, au tourisme et à l'agriculture high-tech.

Il a informé le milieu d'affaires sud-coréens que la province avait fait des efforts pour réformer ses procédures administratives, moderniser ses infrastructures, en particulier dans ses zones industrielles, et former la main-d'œuvre locale.

Il a souligné que Vinh Phuc recense aujourd'hui plus de 300 projets d'investissement direct étranger (IDE), dont beaucoup de République de Corée telles que Partron Vina, Haesung Vina, Bangjoo et Interflex. Plusieurs autres entreprises sud-coréennes, à savoir Interflex, Young Poong Electronics et Korea Circuit, prévoient d'investir jusqu'à un milliard de dollars dans le complexe industriel de Dong Soc.

Il a exhorté ces entreprises à investir dans des domaines tels que l'industrie automobile et électronique, la transformation des produits agricoles, les zones urbaines, les hôtels, l'écotourisme, l'éducation et la santé, s’engageant à favoriser leurs activités.

De son côté, l'ambassadeur vietnamien en République de Corée, Nguyen Vu Tu a souligné que le partenariat de coopération stratégique entre le Vietnam et la République de Corée s’épanouit dans tous les domaines.

Pour l’heure, la République de Corée est le premier investisseur étranger au Vietnam avec un investissement cumulant de plus de 60 milliards de dollars jusqu’au mois de juillet de cette année. Le commerce bilatéral a atteint 60 milliards de dollars en 2017, faisant ce pays asiatique le deuxième partenaire commercial du Vietnam. Le Vietnam est le quatrième partenaire commercial de la République de Corée.

Chacun des deux pays compte environ 150.000 citoyens vivant et travaillant sur le sol de l'autre.

Il a souligné qu'avec une croissance du PIB de 6,8% en 2017, le Vietnam est aux yeux des investisseurs une destination attrayante.-VNA