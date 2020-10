La zone industrielle de Phuc Yen. Photo: https://baoxaydung.com.vn/



Hanoï (VNA) - Avec une situation géographique favorable, la province de Vinh Phuc (Nord) converge tous types de trafic routier, ferroviaire, fluvial. Elle est adjacente à l'aéroport international de Noi Bai, et situé sur le corridor économique de Kunming - Lao Cai - Hanoi - Quang Ninh, la ceinture de développement industriel du Nord, très pratique pour déployer des projets de production et d'affaires.

Parallèlement aux politiques ouvertes visant à attirer des investissements, ces dernières années, la province de Vinh Phuc a toujours été une destination attrayante pour les investisseurs nationaux et étrangers.

Selon les prévisions du Comité de gestion de la zone industrielle de Vinh Phuc, d'ici fin 2020, la province attirera 25 autres projets d'investissement direct étranger (IDE) dans ses zones industrielles et 20 projets en opération relèveront leur capital d’investissement initial avec une augmentation de capitaux enregistrés totaux de 100 millions de dollars, ce qui porte le nombre total de projets d'IDE attirés au cours de la période 2016-2020 à 198.

En ce qui concerne l'attraction des projets d'investissement direct domestique (IDD), il est prévu que d'ici fin 2020, la province attirera 10 projets avec un fonds total de 2.900 milliards de dongs, ce qui portera le nombre total de projets d’IDD attirés au cours de la période 2016-2020 à 40, avec un investissement total de plus de 7.800 milliards.

A ce jour, le Comité de gestion des zones industrielles gère 369 projets, dont 302 d'IDE, pour un investissement total de près de 4,3 milliards de dollars; 66 d’IDD avec un capital d'investissement total de plus de 15.000 milliards de dongs, dont 314 mis en œuvre.

Au cours de la période 2020-2025, Vinh Phuc s'efforce d'attirer environ 35 nouveaux projets chaque année, et aura environ 35 autres projets entrés en activité, qui créera de nouveaux emplois pour plus de 6.000 travailleurs locaux.

Le Comité de gestion a déclaré qu'il intensifierait les activités de promotion de l’investissement, ciblant à la fois les marchés traditionnels comme le Japon, la République de Corée, la Chine et Taïwan (Chine), les marchés prometteurs tels que les États-Unis et l'Union européenne (UE), et les pays membres des accords de libre-échange et de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

D'ici la fin de cette année, la localité va poursuivre les mesures visant à améliorer son environnement d'investissement, à supprimer les difficultés des entreprises et à intensifier les travaux de compensation et de défrichement.



Des représentants du Service provincial du plan et de l’investissement ont déclaré que les facteurs qui aidaient à attirer les investisseurs dans la localité comprenaient la disponibilité d’infrastructures propres, des transports pratiques et des prix de location de terrains raisonnables. Vinh Phuc continuera de faire avancer la réforme administrative, en se concentrant sur la rationalisation des procédures administratives afin d'aider les entreprises à réduire du temps et des coûts.



La province encouragera l'application des technologies de l'information dans les procédures administratives dans le but de créer le meilleur environnement possible pour la production et les affaires, renforçant ainsi l'attrait des IDE et des investissements provenant de la société.



Pendant la période de distanciation sociale pour freiner la propagation du Covid-19, les agences de la province de Vinh Phuc ont toujours maintenu leurs relations avec les investisseurs par le biais de nombreux canaux, leur fournissant des conseils et les dernières informations. La province a également intensifié ses activités de promotion de l’investissement en ligne, afin d'attirer les investisseurs après la maîtrise de la pandémie.



Actuellement, la province de Vinh Phuc compte 18 zones industrielles qui couvrent une superficie totale de 5.228 ha. Grâce aux efforts pour achever la construction des infrastructures des parcs industriels et à un système de transport les reliant, ainsi qu’aux efforts visant à améliorer le climat des affaires et à réformer les procédures administratives, Vinh Phuc est de plus en plus populaire auprès des investisseurs étrangers. -VNA