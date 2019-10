La sarl de technologie Cosmos dans la zone industrielle Khai Quang, au district de Vinh Yen, dans la province de Vinh Phuc. Photo : internet

Vinh Phuc (VNA)- La province de Vinh Phuc au Nord connaît des résultats satisfaisants dans son développement socio-économique, avec notamment son produit intérieur brut régional atteignant un niveau le plus élevé durant ces quatre dernières années.

La province a aussi connu une haute croissance industrielle et une importante contribution au budget d’Etat, et a dépassé son objectif de l’année 2019 en termes d’attrait des investissements directs étrangers (IDE) et des investissements directs domestiques (IDD) dans ses zones industrielles.

Selon un rapport du Comité de gestion des zones industrielles (ZI), les sept premiers mois de l’année, les ZI de la province de Vinh Phuc ont attiré 40 nouveaux projets d’IDE, d’un capital total de 235,32 millions de dollars ; augmenté des fonds de 29 projets avec un capital supplémentaire de 244,79 millions de dollars, soit le double en termes de capitaux par rapport à la même période de l’an dernier et dépassant 71% de son plan annuel. Pour les projets IDD, les ZI ont attiré 8 nouveaux projets et augmenté des fonds d’un projet. Ainsi, le capital total de ces projets s’élève à 2.646 milliards de dôngs, soit neuf fois plus que celui de la même période de l’an dernier et dépassant 89% le plan annuel.

Jusqu’à présent, les ZI de Vinh Phuc comptent 330 projets dont 270 d’IDE d’un capital total de plus de 3.632 millions de dollars ; 60 projets d’IDD avec un fonds d’investissement total de plus de 14.436 milliards de dongs. Parmi 330 projets d’investissement, 246 opèrent dans les activités de production et d’affaires, 28 dans la construction, l’installation de machines et équipements, 51 sont en cours de l’attente de libération des terrains. Cinq projets d’IDE sont dans le processus d'arrêt de leurs activités.

Avec une forte détermination dans l’amélioration de l’environnement de l’investissement, de l’indice de compétitivité au niveau provincial, le Comité populaire de Vinh Phuc continuera de demander les échelons, les secteurs, les localités à accélérer la réforme administrative, d’améliorer l’environnement des affaires et de multiplier des activités de promotion des investissements en donnant la priorité aux projets liés aux hautes technologies, respectueux de l’environnement, favorisant les liens entre les entreprises domestiques dans leur participation à la chaîne de valeur mondiale. En particulier, outre l’attrait des investissements depuis les marchés traditionnels comme le Japon, la République de Corée, la Chine, la province se concentre aussi sur les pays signataires des accords de libre-échange, de l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP), sur la Communauté économique de l’ASEAN.

Nguyen Van Tri, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, également président du Comité populaire provincial a souligné le souhait de Vinh Phuc devenir un centre industriel et de services du Vietnam.

Pour atteindre cet objectif, la province mobilisera toutes ses ressources et cherchera à bénéficier du soutien des investisseurs, notamment dans les secteurs de la mécanique automobile, de l’électronique, de l’agriculture de hautes technologies, des énergies renouvelables, du tourisme, de l’éducation, de la santé, de l’environnement, de la construction de la ville intelligente…

En août, l’indice de production industrielle (IPI) de la province a progressé de 1,6% sur un mois et de 12% en glissement annuel. Pour ces huit derniers mois, l’IPI de la province a affiché une croissance de 11,8% par rapport à la même période de l’année dernière.

Certaines filières ont connu une forte hausse, notamment la fabrication de produits électroniques (+44,5%), l’industrie métallurgique (+25,4), la production de produits minéraux non métalliques (+23,6%), la fabrication d’équipements électriques (+22,4%).

La production de certains principaux produits en huit mois a fortement augmenté, notamment chaussures (plus de 4,8 millions de paires, +30,5%), carreaux de céramique (99,6 millions de m3, + 23,6%), climatiseurs (plus de 18.200 produits, +28,7%), électricité (plus de 3.900 millions de kW, +15,2%). -VNA