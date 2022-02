Usine de traitement des déchets dans la commune de Tam Hong, district de Yen Lac, province de Vinh Phuc . Photo: BaoVinhPhuc

Vinh Phuc (VNA) - La province de Vinh Phuc, au Nord, a investi près de 2,14 billions de dôngs (environ 93,86 millions de dollars) dans la collecte, le transport et le traitement des déchets quotidiens dans ses districts et communes dans le but de réduire la pollution.

Sur ce montant, plus de 655 milliards de dôngs sont provenus de fonds privés.



Les statistiques montrent qu'environ 920 tonnes d'ordures sont jetés quotidiennement dans la province de Vinh Phuc, dont 570 tonnes dans les zones rurales et 350 dans les zones urbaines. Le taux de collecte est de plus de 75% en milieu rural et de 95% en milieu urbain.



Vinh Phuc a élaboré un projet de collecte et de traitement des déchets quotidiens pour 2025 avec vision à l'horizon 2030.



Le projet vise à finaliser un système complet de traitement des déchets dans la province d'ici 2025, en portant le taux de collecte et de traitement dans les zones urbaines et rurales à 97% et 90%, respectivement.



À cette fin, la province renforce la communication pour sensibiliser le public à la collecte et au tri des déchets. Vinh Phuc a élaboré et promulgué plusieurs incitations pour encourager le recyclage. Elle a également soutenu la formation et le recrutement de ressources humaines dans les usines de traitement. Parallèlement, les entreprises et coopératives locales s'engageant dans les travaux ont l’accès aux prêts du Fonds de protection de l’environnement de la province.



Vinh Phuc a dressé une liste des projets d'usines de traitement des déchets qui nécessitent des fonds, des technologies nouvelles et respectueuses de l'environnement.



La province compte actuellement 34 entreprises, 117 coopératives et groupements impliqués dans le traitement des déchets, ainsi que 37 incinérateurs à petite échelle, outre 232 sites d'enfouissement couvrant 31 ha, et un incinérateur capable de traiter 75 tonnes par jour dans le district de Tam Duong. -VNA