Vinh Phuc (VNA) - Les autorités de la province septentrionale de Vinh Phuc ont accéléré la réforme administrative dans la gestion foncière afin de créer des conditions favorables et satisfaire les populations et entreprises locales.

Le service provincial des Ressources naturelles et de l'Environnement a classifié les procédures administratives ; a chargé un cadre qualifié pour maintenir et mettre à jour l'application du logiciel électronique TCVN ISO 9001:2015 et déployer un logiciel interne pour soutenir les opérations professionnelles dans ses bureaux d'enregistrement immobilier.

Il a également simplifié et raccourci les délais de traitement de quelques démarches administratives et a donné des conseils au Comité populaire provincial sur la réduction du délai de traitement de 63 des 87 procédures au niveau provincial, dont 20 liées à la gestion foncière.

Selon le directeur du bureau d'enregistrement immobilier du district de Yen Lac, Nguyen Van Phu, pour réduire les procédures et le temps de déplacement des habitants, le bureau a combiné deux à trois procédures pour un traitement unique, accélérant ainsi le délai de retour des documents.

Bureau d'enregistrement immobilier du district de Yen Lac. Photo: VNA

Avec la même approche, le bureau d'enregistrement immobilier du district de Binh Xuyen a traité plus de 800 dossiers depuis le début de l’année.

Grâce aux efforts des bureaux locaux, Vinh Phuc a enregistré des résultats positifs dans le traitement des procédures administratives sur la gestion foncière.

En 2021, les bureaux d'enregistrement immobilier de la province à tous les niveaux ont achevé le traitement des 2.004 dossiers avant les délais fixés et 140.405 autres, conformément aux délais fixés.

Vinh Phuc est l'une des quatre premières localités du pays à avoir piloté la connexion et l'intégration du système de guichet unique électronique provincial avec le portail national de la fonction publique et les agences locales de gestion foncière, permettant le paiement en ligne des droits financiers liés à la gestion foncière.

Le projet pilote a contribué à raccourcir les délais de traitement des procédures administratives, à faire preuve de transparence et d'ouverture, et à créer des conditions favorables pour les habitants et entreprises locales. -VNA