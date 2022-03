Les responsables du Collège international de technologie Lilama 2 ont fait don d'ordinateurs à des étudiants en difficulté. Photo: VNA

Vinh Long (VNA)- Le Comité populaire de la province de Vinh Long (Sud) a signé le 18 mars un programme de coopération pour aider les étudiants locaux à étudier et travailler en Allemagne.

Le programme de coopération a été signé par le Service de l'Éducation et de la Formation, celui du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de Vinh Long, la société d'investissement de développement SHB, et le groupe de formation professionnelle Avestos, d'Allemagne.

Des consultations professionnelles seront proposées aux étudiants qui souhaitent étudier dans une école professionnelle en Allemagne, contribuant à fournir une jeune ressource humaine formée selon les normes de ce pays européen.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, la vice-présidente du Comité populaire provincial Nguyen Thi Quyen Thanh, a souligné que la formation professionnelle était l'une des tâches importantes pour créer des ressources humaines capables de s'adapter aux changements rapides du marché du travail et répondant aux exigences de l'intégration internationale.

Vinh Long a également émis des programmes, des projets et des directives, afin de promouvoir et développer la formation professionnelle.

Ce programme de coopération contribuera à la formation et au développement des ressources humaines hautement qualifiées pour répondre aux exigences d'intégration, ainsi qu'au développement socio-économique provincial.-VNA