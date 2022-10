Photo d'illustration. Source: kinhtedothi

Hanoi (VNA) - Le nombre de partenaires d'Apple au Vietnam a augmenté par rapport à 2020, mais ne représente toujours qu'une petite partie de la chaîne d'approvisionnement.Apple vient d'annoncer une liste de ses partenaires fournisseurs pour l'année fiscale 2021 (se termine en septembre 2021). Ce rapport révèle 180 entreprises, représentant 98 % des coûts directs d'Apple pour les matériaux, la production et l'assemblage dans le monde.Parmi ceux-ci, 25 ont des usines au Vietnam, soit 14 % du total. Ce nombre est en hausse par rapport au même rapport pour 2020 (21 entreprises et 10 %).Concrètement, la liste compte de nombreux partenaires fabricants familiers d'Apple tels que Hon Hai Precision (Foxconn), Luxshare Precision, ou encore les fournisseurs de composants Samsung, LG Display, Intel...Au cours de l'exercice 2021, Apple a ajouté 5 nouveaux partenaires ayant des usines au Vietnam et éliminé une entreprise (Foster Electric, qui possède des usines à Binh Duong et Da Nang).En outre, cette liste compte également l'usine de Luxshare Precision dans le parc industriel VSIP (district de Hung Nguyen, province de Nghe An), en activité depuis 2020. Auparavant, Luxshare fabriquait des appareils d’Apple à Bac Giang.La cotation d'Apple montre qu'elle est encore largement dépendante des partenaires chinois et des usines implantées dans ce pays. Apple a ajouté 6 entreprises chinoises l'année dernière, et en a abandonnées 7.Cependant, la tendance à quitter la Chine est toujours évidente par rapport à la période 2017-2020, lorsqu'un tiers des partenaires d'Apple avaient des usines en Chine."Apple peut réduire sa production en Chine continentale et accroître sa présence en Inde et au Vietnam, mais il reste très étroitement lié aux entreprises chinoises qui font partie de sa chaîne d'approvisionnement", a déclaré l'analyste Eddie Han d'Isaiah Research partagé avec SCMP.Fin septembre, un rapport de JP Morgan a indiqué que le Vietnam deviendrait une zone de fabrication importante pour Apple, fournissant 65% des AirPods, 5% des MacBooks, 20% des iPads et Apple Watch, d'ici 2025.Nikkei Asia considère cette stratégie comme un pas en avant pour le Vietnam dans le domaine de la fabrication et contribuant à la chaîne d'approvisionnement mondiale.Toutefois, pour le moment, tous les partenaires d'approvisionnement travaillant directement avec Apple sont chinois. Par conséquent, le succès du Vietnam dans le secteur manufacturier a attiré de nombreuses autres entreprises pour construire des chaînes d'approvisionnement.En outre, Nikkei a estimé que le Vietnam n'avait pas encore développé de secteur de haute technologie, ce qui complique la tâche des décideurs.Selon Nikkei Asia, le Vietnam a un taux de croissance de ses exportations de produits technologiques qu'aucun autre pays d'Asie du Sud-Est ne peut égaler, avec une croissance de 42% en 2020 contre 13% en 2010. Mais très peu d'entre eux contribuent à la croissance économique du pays.Cependant, la majeure partie de l'industrie manufacturière vietnamienne ne peut assembler que pour de grandes marques d'autres pays.Dans la liste 2020 des meilleurs fournisseurs de Samsung Electronics, le groupe ne nomme que des entreprises étrangères au Vietnam, alors qu'il opère dans ce pays depuis 14 ans et que la moitié de ses smartphones y sont fabriqués.Nikkei Asia a indiqué que le Vietnam présente de nombreux avantages par rapport à d'autres pays, tels qu'une main-d'œuvre disciplinée et à bas coût, et de bonnes politiques de développement économique. Cependant, le pays connaît également de nombreux autres obstacles tels qu'une main-d'œuvre sous-qualifiée et un manque d'équipements techniques.- CPV/VNA