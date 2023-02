Hanoi (VNA) – L’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, en collaboration avec la Commission d’organisation du Comité central du Parti, a inauguré dimanche 5 février un cours de formation et de mise à jours des connaissances pour 20 membres suppléants du Comité central du Parti du 13e mandat.

Le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti, Vo Van Thuong, a félicité les élèves et souligné que le Parti identifiait le travail des cadres comme un facteur décisif du succès de la révolution vietnamienne.La construction d’un contingent de cadres, en particulier de cadres au niveau stratégique, est la tâche de première importante du Parti, qui doit être effectuée de manière régulière, scrupuleuse, scientifique, rigoureuse et efficace, a-t-il déclaré lors de la cérémonie à laquelle ont assisté les membres du Bureau politique Truong Thi Mai et Nguyên Xuân Thang.Il a indiqué que ce cours manifeste l’esprit de responsabilité et la vision stratégique du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti, la préparation à grands efforts des organes concernés, notamment la Commission de l’organisation du Comité central du Parti et l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

Des dirigeants du Parti et de l’Etat posent avec les élèves. Photo : VNA

Le cours de formation et de mise à jours des connaissances durera six semaines, du 5 février au 15 mars 2023, sera animé par des responsables et gestionnaires supérieurs du Parti et de l’Etat ainsi que des experts étrangers.Il s’articule autour de 29 thèmes spéciaux sur des contenus importants liés aux questions fondamentales des documents du 13e Congrès national du Parti, des résolutions des Plénums du Comité central du Parti du 13e mandat sur l’édification du Parti et de l’Etat, le développement économique, social, culturel, humain ainsi que sur la sécurité, la défense nationale, les affaires extérieures, et la science du leadership et de la gestion dans un nouveau contexte.Ce cours, le premier du genre inauguré en 2023, est une tâche politique très importante, a souligné le directeur de l’établissement Nguyên Xuân Thang, demandant aux professeurs et aux élèves de promouvoir leur sens des responsabilités, d’assurer la bonne mise en œuvre des exigences fixées. – VNA