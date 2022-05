Vingroup et Intel coopèrent pour développer cinq domaines technologiques. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le groupe Vingroup a annoncé mardi 31 mai avoir signé avec le géant américain de l’informatique Intel un protocole d’accord de coopération stratégique dans cinq domaines technologiques.



Ces domaines sont les solutions de ville intelligente compatibles 5G, le processus de production intelligent, la stratégie multi-cloud, l’intelligence artificielle et le système d’aide à la conduite (Advanced Driver Assistance Systems-ADAS) basé sur la technologie Mobileye.



Les deux parties devraient évaluer conjointement le potentiel de développement de solutions pour les villes intelligentes et les bâtiments intelligents compatibles 5G, les applications pour les villes intelligentes de Vinhomes.



Les deux parties prévoient également de coopérer dans la construction et le déploiement de solutions d’usine intelligente IoT pour l’usine de batteries VinES et l’usine automobile VinFast.



Selon Lê Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup, directrice générale de VinFast Global, Vingroup s’affirme toujours comme un pionnier en apportant aux consommateurs des produits et services intelligents, intégrant les dernières technologies, contribuant à améliorer la vie.



Intel dispose d’atouts en matière de logiciels, de silicium et de plates-formes. Sa coopération avec Vingroup créera des percées technologiques, a souligné son PDG Pat Gelsinger. –VNA