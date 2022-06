Hanoï (VNA) - Le constructeur automobile vietnamien VinFast vient d'annoncer son plan d'ouvrir plus de 50 centres de vente et de service après-vente (VinFast Store) en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.

Des modèles de voitures électriques de VinFast. Photo : DNCC/CVN

La compagnie prévoit d'ouvrir au moins 25 VinFast Stores en Allemagne, 20 en France et 5 aux Pays-Bas.



Cette information a été annoncée lors du programme présentant les modèles de voitures électriques VF8 et VF9 en Europe dans le cadre du 35e Symposium international du véhicule électrique (EVS35) tenu du 11 au 15 juin à Oslo, en Norvège.

Récemment, VinFast a annoncé les prix des voitures et les forfaits de location de batteries en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, offrant de nombreuses options aux consommateurs. En particulier, tous les clients qui achètent VF 8 et VF 9 en 2022 et 2023 bénéficieront de prix de location de batterie inchangés tout au long du cycle de vie du véhicule.



"Nous accompagnerons les clients à tout moment de leur parcours avec VinFast, de la pré-réservation aux expériences tout au long du cycle de vie du produit", a déclaré Lê Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup et directrice générale de VinFast Global.

Des premiers centres de vente VinFast Store seront ouverts en Europe. Photo : Vinfast/CVN

La participation à l'EVS35 fait partie intégrante de la stratégie de développement de VinFast, qui souhaite contribuer à accélérer le passage au véhicule électrique en Europe.



Le constructeur présentera sur son stand pour la première fois en Europe ses deux modèles de SUV électriques haut de gamme, le VF8 et le VF9, pour donner l'occasion au public européen de découvrir le design de chaque véhicule et d'en apprendre davantage sur ses fonctions intelligentes.



Ces deux modèles de SUV électriques sont fidèles aux codes de l'industrie automobile européenne. Le design affirmé et différent a été pensé par le studio italien de renommée mondiale Pininfarina. Les technologies avancées d’aides à la conduite de niveau 2+, ainsi que les fonctions de conduite autonome de niveau 3-4 pour les futurs modèles, ont été développées par ZF, le leader allemand des technologies de mobilité.



L'EVS 35 est le Salon majeur de l'industrie des véhicules électriques et de ses fournisseurs en Europe. C'est de plus, un lieu où les décideurs politiques, les représentants de l'industrie et de la technologie, les équipes de recherche et les ONG du monde entier se retrouvent. -CVN/VNA