Photo: Vinfast Hanoï (VNA) - Le constructeur automobile vietnamien VinFast, une filiale du conglomérat vietnamien Vingroup, participera pour la première fois au Salon du véhicule électrique de Montréal (SVEM) 2023 avec deux modèles clés - le VF8 et le VF9.

MEVS est une exposition exclusive pour les véhicules électriques qui se tiendra du 21 au 23 avril au Stade olympique de Montréal, au Canada, avec plus de 50 modèles de véhicules électriques de plus de 20 marques.

En tant que marque de véhicules électriques purs, VinFast est fière de participer au plus grand salon de véhicules électriques au Canada, a déclaré la PDG de VinFast au marché nord-américain, Nguyên Thi Van Anh, ajoutant que VinFast d'offrir aux clients québécois la possibilité d'essayer un VF 8.

Le VF 8 est actuellement l'offre de grand public de VinFast sur le marché international. Le VF 8 Eco est coté à 57.500 CAD (42.900 dollars) tandis que le VF 8 Plus a un prix à partir de 63.490 CAD.

Le VF 9 est un véhicule électrique du segment E-SUV. C'est la plus grande conception de la gamme actuelle de véhicules électriques VinFast, avec l'empattement qui atteint 3.150 mm et un espace intérieur spacieux et optimal pour une conception de sept ou dix places.

Les deux modèles sont équipés de technologies avancées, notamment le système avancé d’assistance à la conduite (ADAS) et les services intelligents.

Comme prévu, le VF 8 sera livré aux clients canadiens à partir de juin tandis que le VF 9 sera disponible sur le marché canadien à partir du troisième trimestre de cette année.-VNA