Le modèle de SUV électrique haut de gamme, le VF9. Photo: Vietnam+



Hanoi (VNA) – Le constructeur automobile vietnamien VinFast a simultanément ouvert le 14 juillet les six premiers centres de vente (VinFast Store) en Californie (Etats-Unis).

En 2022, VinFast continuera d'ouvrir plus de 30 magasins en Californie et étendra son réseau à d'autres Etats des Etats-Unis.

L'ouverture des 6 premiers VinFast Stores aux Etats-Unis marque une étape importante dans le voyage mondial de VinFast, rapprochant les produits et services haut de gamme des consommateurs américains, a déclaré Lê Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup et directrice générale de VinFast Global.

VinFast est fier de contribuer à promouvoir fortement la révolution mondiale de l'électrification, vers un avenir durable. Cet avenir franchit officiellement sa prochaine étape aujourd'hui en Californie et s'étendra bientôt aux États-Unis et dans le monde, a-t-elle souligné.

Ce constructeur automobile présente sur ses stands ses deux modèles de SUV électriques haut de gamme, le VF8 et le VF9, pour donner l'occasion au public américain de découvrir le design de chaque véhicule et d'en apprendre davantage sur ses fonctions intelligentes.

Cérémonie d'ouverture d'un des centres de vente de VinFast aux Etats-Unis. Photo: Vietnam+



VinFast a signé des accords-cadres avec Credit Suisse (Singapour) Ltd et Citigroup Global Markets Inc. pour lever au moins 4 milliards de dollars afin de construire une usine de véhicules électriques et de batteries en Caroline du Nord (Etats-Unis).

L’usine de VinFast sera située dans le parc industriel Triangle Innovation Point, comté de Chatham. D’une superficie d’environ 800 hectares, elle comprendra trois zones principales: production et assemblage de voitures et bus électriques, production de batteries pour les véhicules électriques ainsi qu’industrie auxiliaire pour les fournisseurs.

Pour la première phase, le projet aura une capacité prévue de 150.000 véhicules/an. La première phase commencera cette année dès le permis de construction octroyé, et devrait être opérationnelle en juillet 2024. -VNA