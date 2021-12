Photo d'illustration

Hanoï (VNA) - Karamba Security, une société de sécurité basée en Israël a obtenu un nouveau financement de 10 millions de dollars dans le cadre d'une extension de son financement du cycle B.

VinFast, membre de Vingroup, le plus grand conglomérat privé du Vietnam, est arrivé en tête dans l'injection des fonds dans cette société.

Le capital total investi dans Karamba Security s'affiche désormais à 27 millions de dollars.

La société utilisera le nouveau financement pour accélérer le développement de sa feuille de route de produits afin de répondre aux demandes des clients et de se conformer aux réglementations nouvellement créées.

La PDG adjointe de VinFast, Pham Thuy Linh, a déclaré que ''Karamba peut nous aider ainsi que d'autres équipementiers et fabricants d'appareils IoT (Internet des objets) à se conformer aux nouvelles réglementations en matière de cybersécurité, telles que les exigences de cybersécurité automobile de l'ONU et de l'ISO/SAE et le décret sur la cybersécurité des Etats-Unis". -VNA