Photo: VFe35



Hanoï (VNA) - Les succursales de la SARL du commerce et de services VinFast aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas sont officiellement entrées en service le 12 juillet, afin de réaliser progressivement son objectif de devenir une marque internationale de construction des voitures électriques intelligentes.

VinFast commencera à vendre deux modèles de voitures électriques intelligentes VF e35 et VF e36 dans le monde en mars 2022. Ce sont des SUV (véhicule utilitaire sport) électriques qui répondent aux normes de sécurité les plus élevées de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et du Programme Européen pour l'Evaluation d'Automobiles Neuves (EURO NCAP). En particulier, les VF e35 et VF e36 seront intégrés aux fonctionnalités ADAS (système d'aide à la conduite) et Smart Service (système d'infodivertissement intelligent) recherchées et développées par VinFast et ses partenaires.

Selon Thai Thi Thanh Hai, directrice générale de VinFast, la feuille de route sur l'interdiction de la vente de voitures avec moteurs à combustion interne en Europe et en Amérique du Nord est une excellente opportunité pour VinFast de conquérir le monde.

Parallèlement à l'élargissement des marchés, VinFast se concentre également sur la coopération internationale pour améliorer la qualité de ses produits. Ses partenaires stratégiques sont actuellement des grands noms de la technologie et de l'industrie automobile tels que Pininfarina, ZF, Durr, Bosch, ABB, Faurecia, Dassault, Google...

À cette occasion, VinFast a également annoncé officiellement que l'événement VinFast EV Day 2021 se tiendra en octobre 2021 pour présenter un portefeuille complet de produits de voitures électriques dans tous les segments.

Actuellement, VinFast est le premier constructeur de voitures électriques au monde à déployer le modèle de location de batterie, avec des coûts d'abonnement mensuels attractifs et de nombreux avantages à ses clients. -VNA