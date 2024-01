VinFast dévoile le vélo électrique DrgnFly sur le marché américain. Photo : CVN VinFast dévoile le vélo électrique DrgnFly sur le marché américain. Photo : CVN

Hanoï (VNA) - Le 10 janvier 2024, lors du CES 2024, VinFast a officiellement lancé son modèle de vélo électrique, le DrgnFly, sur le marché américain. Sous le slogan "Ouvrir la voie avec style", le DrgnFly représente un choix unique et captivant visant à rapprocher la mobilité électrifiée de chacun et de chaque foyer.



VinFast commercialisera initialement le DrgnFly sur le marché américain au prix de 2.800 dollars, offrant une garantie authentique de deux ans et une autonomie de voyage illimitée. Le produit sera bientôt disponible dans d'autres pays.

Ce vélo électrique a été conçu en collaboration entre VinFast et Eskild Hansen, un studio de création danois récipiendaire de nombreux prix prestigieux. Le DrgnFly arbore un style classique, inspiré de l'âge d'or des deux-roues et de la vision future du transport durable.

Le design du DrgnFly se distingue par un long châssis en forme de V, évoquant l'image d'un dragon volant, symbolisant les efforts révolutionnaires de VinFast. Allant de la conception à l'expérience utilisateur, le DrgnFly présente un guidon allongé, des pneus imposants et une selle ergonomique, optimisant ainsi l'expérience de conduite pour que les utilisateurs puissent aborder chaque voyage avec confiance.

Le châssis du DrgnFly est conçu en aluminium, assurant durabilité et flexibilité pendant le roulement. La batterie, intégrée au châssis, crée une symbiose harmonieuse entre style classique et technologie. Avec une autonomie allant jusqu'à 102 km sur une seule charge et une batterie au lithium facilement amovible, le DrgnFly devient une solution moderne, pratique et accessible à tous pour la mobilité électrifiée.



De plus, le système avancé d'optimisation énergétique du DrgnFly permet aux utilisateurs de parcourir des distances plus longues grâce à divers modes de conduite. Le capteur de couple s'ajuste en douceur à chaque mouvement, détectant les changements de force jusqu'à 16.000 fois par seconde, surpassant largement les capteurs traditionnels des vélos électriques classiques.

Trân Mai Hoa, directrice générale adjointe des ventes et du marketing au niveau mondial de VinFast, a déclaré : "Le DrgnFly n'est pas simplement un modèle de vélo électrique, c'est aussi un choix qui reflète le style de vie et la personnalité de l'utilisateur. Nous espérons que le design unique et les fonctionnalités technologiques intelligentes du DrgnFly contribueront à faire de la mobilité électrifiée une option de déplacement plus sûre, agréable et accessible pour tous".

En plus de son design unique, le DrgnFly se distingue en tant que vélo électrique intelligent équipé de nombreuses fonctionnalités technologiques avancées. En intégrant la connectivité 4G et des applications mobiles, les utilisateurs peuvent profiter de fonctionnalités intelligentes telles que le changement de mode de conduite, le déverrouillage/verrouillage à distance, le positionnement du véhicule (GPS) et le stockage des trajets. Plus important encore, la possibilité de mettre à jour le logiciel à distance (OTA) permettra d'optimiser continuellement le modèle, offrant ainsi une expérience d'utilisation toujours améliorée.

En tant que composant essentiel de l'écosystème complet des véhicules électriques de VinFast, le DrgnFly contribue à diversifier les options de mobilité durable et à rapprocher les véhicules électriques de chacun, travaillant ainsi ensemble vers un avenir plus vert et plus beau. - CVN/VNA