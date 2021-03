Le premier modèle de voiture électrique de VinFast . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La SARL du commerce et de services VinFast a annoncé accepter les commandes de son premier modèle de voiture électrique VF e34 vendu au prix de 690 millions de dôngs (29 800 dollars).

En particulier, d’ici le 30 juin, les clients qui commandent ce modèle recevront de nombreuses incitations et pourront acheter cette voiture avec seulement plus de 500 millions de dôngs.

Plus précisément, à partir du 24 mars, VinFast reçoit officiellement les commandes de la voiture VF e34 sur son site web à l’adresse https://shop.vinfastauto.com/vn/car-vfe34.html, ainsi que dans tout son réseau de showroom et aux agents. Les arrhes ne sont que de 10 millions de dôngs/voiture. Toutes les commandes effectuées avant le 30 juin prochain bénéficieront du prix promotionnel de 590 millions de dôngs et d’un an de location de la batterie gratuite.

En outre, VinFast propose la location de la batterie au lieu de la vente d’une voiture avec la batterie. Quand la capacité de la batterie est chutée à moins de 70%, les clients seront vus changer une nouvelle batterie par VinFast. Le tarif est de 1 450 000 dôngs par mois pour un parcours maximum de 1 400km.

Thai Thi Thanh Hai, directrice générale de VinFast, a affirmé que ce modèle possédait des fonctionnalités plus avantageuses qu’une voiture à pétrole, mais avec un même coût mensuel.

Côté infrastructure de recharge, VinFast envisage de créer cette année 40 000 bornes de recharge dans les 63 villes et provinces du pays.

Les premières voitures VF e34 seront remises aux clients en novembre 2021. -VNA