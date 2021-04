Photo: Vingroup

Hanoï (VNA) – VinFast - une filiale du conglomérat vietnamien Vingroup - , a vendu au total 2.330 voitures en mars, dont 1.312 Fadil, 548 Lux A2.0 et 470 Lux SA2.0, a annoncé la société le 12 avril.

Le nombre de véhicules VinFast remis aux clients ce mois-ci a augmenté de 35,6% par rapport à février. Les livraisons de modèles Lux A2.0 et Lux SA2.0 ont augmenté respectivement de 59,8% et 64,9%.

VinFast Fadil a continué d'être favorisé par les clients, avec 1.312 unités, soit 20,4% de plus qu'en février. Le constructeur vietnamien promeut la fabrication de ce modèle pour répondre à la demande intérieure.

À la fin du premier trimestre, VinFast a remis un total de 6.849 voitures.

Le 24 mars, la société a ouvert à la vente sa première voiture électrique VF e34, au prix de 690 millions de dongs (29.930 USD). En particulier, les clients pionniers ayant des commandes réussies jusqu'au 30 juin se verront proposer un prix préférentiel de 590 millions de dongs et un an d'abonnement à la batterie.

Après seulement 12 heures, VinFast a reçu 3.692 précommandes de VF e34. Les premières voitures électriques seront livrées aux clients en novembre, avec une politique de garantie de 10 ans.

La société propose également un service de secours gratuit 24 heures sur 24 et 7 jour sur 7 pendant la période de garantie et un parking gratuit pendant six heures dans toutes les installations de Vincom et de Vinhomes. -VNA