Signature de l'accord de coopération entre VinES et Li-Cycle. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - VinES Energy Solutions, une société de Vingroup spécialisée dans la recherche, le développement et la production de batteries au lithium de haute qualité pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie, et Li-Cycle Holdings Corp, leader dans le recyclage des batteries lithium-ion et la récupération des ressources en Amérique du Nord, ont annoncé le 3 novembre le lancement de leur partenariat mondial dans le recyclage de batteries lithium-ion.

Aux termes de leur accord, Li-Cycle fournira des solutions de recyclage à l'échelle mondiale pour VinES et VinFast, fabricant mondial de véhicules électriques et également membre de Vingroup. Les technologies brevetées et durables de Li-Cycle, dont la technologie Spoke & Hub, sont parfaitement adaptées à la fois à l'échelle et aux capacités de fabrication actuelles et prévues de VinES et VinFast.

Li-Cycle aidera également VinES et VinFast dans la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement de batteries en cycle fermé afin d'améliorer leurs objectifs environnementaux et de contribuer à la révolution électrifiée mondiale avec des solutions de mobilité verte.

VinES a toujours comme priorité d'apporter des solutions durables et de minimiser les impacts de ses activités sur l'environnement pour un avenir plus vert, a déclaré sa directrice générale Pham Thuy Linh.

De son côté, Ajay Kochhar, co-fondateur et directeur général de Li-Cycle, a affirmé que le partenariat avec VinES serait une étape importante dans l'objectif de sa société de devenir le principal partenaire mondial de recyclage des batteries lithium-ion et une rampe de lancement pour approfondir ses relations commerciales avec VinES et VinFast.

''Nous partageons tous une vision pour faire progresser une chaîne d'approvisionnement de batteries durable, efficace et en cycle fermé'', a déclaré M. Kochhar.

Auparavant, VinFast avait annoncé son intention de construire une grande usine devéhicules électriques en Caroline du Nord, avec un investissement de deux milliards de dollars pour la première phase et d’une capacité annuelle prévue de 150.000 véhicules. Ce projet a reçu un ensemble d'incitations de 1,2 milliard de dollars de l'État de Caroline du Nord. -VNA