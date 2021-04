Des clients dans un centre commercial Vincom.

Hanoi (VNA) - Des millions de bons d'achat d'une valeur totale de près de 80 milliards de dôngs pour des marques célèbres (Skechers, Adidas, OVS, Boo, Aldo, King BBQ, CGV) provoquent "la fièvre" dans 80 centres commerciaux Vincom à travers le pays.

En tant que plus grand opérateur de centres commerciaux du pays, dans le cadre de la forte reprise du marché de la vente au détail, Vincom Retail reste pionnier dans les promotions allant jusqu’à 80 milliards de dôngs.

Le programme "Festival de la fierté - Millions de cadeaux de gratitude" sera déployé dans l'ensemble du réseau jusqu’au 31 mai, offrant aux clients des millions de bons d'achat d'une valeur nominale comprise entre 50.000 dôngs et 200.000 dôngs.

Les clients peuvent les recevoir directement chez Vincom ainsi que via l'application VinID.

Vincom proposera aussi des bons afin que les clients puissent "dépenser moins et obtenir plus". Pour les clients faisant leurs achats dans les centres commerciaux, Vincom proposera des bons pour des factures de plus de 1 million de dôngs.

Après les achats, il faudra penser aussi au cinéma avec des films attrayants au CGV, BHD ou Lotte Cinéma. Il faudra aussi voyager, faire le "tour du monde" avec une série de marques culinaires populaires, en gagnant des bons d'une valeur de 100.000 dôngs.

Le programme "Festival de la fierté - Millions de cadeaux de gratitude" appliqué dans tout le système Vincom est non seulement une occasion pour les clients de faire des achats en s'amusant.-CVN/VNA