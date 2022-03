Dans une usine de Vinamilk. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - 2021 peut être considérée comme une année commerciale difficile pour la société par actions de produits laitiers du Vietnam (Vinamilk) dans un contexte où le volume de vente est négativement affecté par la propagation de l'épidémie de COVID-19, notamment sur le marché domestique pendant les périodes de distanciation sociale.

Cependant, Vinamilk a tout de même réalisé des résultats commerciaux positifs en 2021. L'année dernière, la société a enregistré une croissance de 2,2% par rapport à 2020, affichant un chiffre d'affaires total de 61.012 milliards de dongs, soit 98 % du plan annuel fixé.

Vinamilk s'est fixé comme objectif de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 5% en 2022 avec un montant de 64.070 milliards de dongs et un bénéfice avant impôt de 12.000 milliards de dongs.

Pour la période 2022-2026, la société prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 86.200 milliards de dongs et un bénéfice avant impôt de 16.000 milliards de dongs, correspondant à une croissance moyenne du chiffre d'affaires et du bénéfice avant impôt de 7,7%/an et 7,5%/an, respectivement.

La société vietnamienne Vinamilk est le seul représentant de l’Asie du Sud-Est à figurer dans quatre classements mondiaux sur les marques les plus fortes du monde en 2021.

Vinamilk possède actuellement de 13 usines, 13 fermes laitières dans le pays, trois usines à l’étranger et un projet de complexe laitier à grande échelle au Laos. Malgré les défis au cours des deux dernières années en raison du Covid-19, Vinamilk a maintenu une production et une croissance commerciale stables, enregistrant en particulier une croissance impressionnante de ses exportations.

La plus grande entreprise laitière du Vietnam ne cesse d’étendre sa présence dans le monde. Elle investit aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Cambodge, au Laos et a créé une joint-venture aux Philippines avec Del-Monte. -VNA