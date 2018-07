Des produits de Vinamilk. Photo: Internet



Hanoi (VNA) – Chaque année, la société par actions de produits laitiers (Vinamilk) exporte environ 15 milliards de produits vers 43 pays et territoires dont le Japon, le Canada, les Etats-Unis, l’Australie, la Thaïlande.

Vinamilk recense dix fermes au Vietnam répondant aux normes GlobalGAP et plus de 120.000 vaches laitières venant d’Australie, des Etats-Unis et de Nouvelle-Zélande, lesquelles donnent environ 750 tonnes de lait frais par jour.

La société a l’intention de porter, d’ici 2020, le nombre total de ses vaches laitières à 200.000 et de doubler sa production.

Parmi 13 usines implantées dans l’ensemble du pays, deux usines de lait en poudre et reconstitué dans la province méridionale de Binh Duong sont équipées des technologies les plus modernes et des chaînes de production fermées et automatisées. Elles produisent annuellement 54.000 tonnes de lait en poudre et 400 millions de litres de lait reconstitué.

Depuis 1997, Vinamilk a encaissé pour environ deux milliards de dollars s'agissant des exportations. Outre le lait concentré et le lait en poudre, Vinamilk a également expédié du lait frais, des yaourts et des jus de fruits…

Récemment, des produits de Vinamilk ont été présentés sur les marchés thaïlandais, birman et bangladais. -VNA