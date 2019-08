Photo: internet



Hanoï (VNA) – La société par actions du lait du Vietnam (Vinamilk) continue d’affirmer sa position de leader dans la liste des 50 marques vietnamiennes les plus "valorisées" en 2019 établie par Forbes Vietnam, avec une valeur de plus de 2,2 milliards de dollars.

C’est la quatrième année consécutive que Vinamilk occupe la première place du classement, ont déclaré le 2 août ses dirigeants.



Cette année, les 50 marques les plus puissantes du Vietnam affichent une valeur totale de plus de 9,3 milliards de dollars, soit 1,2 milliard de plus qu’en 2018.

Le nombre de marques a nettement augmenté (40 en 2018). La hausse du nombre de marques et de leur valeur est due à la croissance de l’économie nationale et aux bons résultats d’affaires de ces unités.

Forbes Vietnam a appliqué la méthode utilisée aux États-Unis, en calculant la contribution d'une marque à la performance commerciale d’une entreprise. Les marques les plus "valorisées" ont un grand chiffre d’affaires dans les secteurs où ces marques jouent le rôle principal.

Vinamilk est de plus en plus connu dans le monde avec ses progrès dans la production de produits nutritionnels de haute qualité.

En juin dernier, Vinamilk était le seul représentant asiatique invité à participer au Congrès mondial de l'industrie laitière au Portugal, pour partager son expérience en matière de développement de produits laitiers biologiques.



Selon le rapport annuel Brand Footprint de Kantar Worldpanel publié en juillet, Vinamilk est la marque de lait la plus choisie au Vietnam dans les zones urbaines et rurales pendant sept années consécutives.



La société est également le seul représentant vietnamien dans le top 50 du classement annuel Asia 300 Power Performers établi par le journal japonais Nikkei Asian Review. -VNA