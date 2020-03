L'exploitation du charbon. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Groupe national des industries du charbon et des minerais du Vietnam (Vinacomin) s'efforce de gagner cette année 2.000 milliards de dongs (soit 86 millions de dollars) de bénéfice avant impôt.

Il vise à produire 24,9 millions de tonnes de charbon et à en vendre 60,7 millions de tonnes pour un chiffre d'affaires total de plus de 114.376 milliards de dongs, soit 4,9 milliards de dollars.

Pour atteindre ces objectifs, Vinacomin poursuivra cette année l'actionnarisation et le désinvestissement, tout en améliorant continuellement la productivité et les revenus des travailleurs.

Il examinera des projets d'investissement en 2020 et ne sélectionnera que ceux qui sont essentiels et nécessaires pour les activités commerciales et de production.

Vinacomin a été classée parmi les 500 plus grandes entreprises du Vietnam (VNR500) en 2019.

L’an dernier, Vinacomin a produit 40,5 millions de tonnes de charbon et vendu 44 millions de tonnes de charbon, sa meilleure performance jamais enregistrée depuis 2014. Son chiffre d’affaires a progressé de 9%, à 131.500 milliards de dongs (plus de 5,6 milliards de dollars). La société a récolté 4.000 milliards de dongs de bénéfice, soit environ 1.000 milliards de dongs de plus que son objectif annuel. -VNA