Ho Chi Minh-Ville (VNA) - VinaCapital Ventures a annoncé jeudi son investissement dans Ecomobi, une plateforme régionale de commerce électronique à caractère social en Asie du Sud-Est.

Naver Group, le fonds de venture capital LINE et GS Shop se joignent également au financement d’Ecomobi.



Fondé en 2016, Ecomobi établit des partenariats avec des éditeurs et facilite le commerce via plusieurs platesformes de médias sociaux telles que Facebook, YouTube, Zalo et Instagram. En utilisant l'intelligence artificielle et chatbot, Ecomobi aide les marques et les sites de l'e-commerce à se connecter avec des milliers de leaders d'opinion clés (KOL).



Ses partenaires marchands en Asie du Sud-Est comprennent des leaders de l'e-commerce tels que Tokopedia, Shopee, Tiki et Lazada, ainsi que des marques telles que Sony, Samsung, Vascara et Juno.

Ecomobi se développe fortement en Indonésie, au Vietnam, en Thaïlande et à Singapour. L’année dernière, cette plateforme a aidé plus de 100 marques et sites de commerce électronique à vendre des produits et services pour une valeur totale de plus de 100 millions de dollars sur 30.000 canaux de médias.



Ecomobi est un bon exemple de la façon dont les entrepreneurs vietnamiens d'aujourd'hui bâtissent des entreprises régionales dès le premier jour, a déclaré Tran Nhat Khanh, directeur du Fonds de venture capital VinaCapital.



Truong Cong Thanh, président-directeur général et fondateur d'Ecomobi, s'est déclaré ravi de s'associer avec VinaCapital Ventures. Il a déclaré espérer que Vina Capital Ventures et les investisseurs aideront Ecomobi à continuer de se développer vers d'autre marchés dans la région. -VNA