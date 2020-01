Le siège du groupe Viettel au Vietnam. Source : Vietnamnet

Brand Finance, le leader indépendant mondial d'évaluation de marques et de conseil en stratégie de marque, vient de publier Fastest Growing 100, classement des 100 marques connaissant la croissance la plus rapide dans le monde en 5 ans, où le groupe des télécommunication de l’Armée du Vietnam (Viettel) se classe 49e.



Selon le rapport de Brand Finance, seules deux marques de télécommunications sont présentes dans ce classement, dont Viettel (Vietnam) et Spectrum (USA). Viettel devance de 46 places la première marque de commerce électronique Alibaba et de 31 places la marque mondiale de technologie informatique Dell.



La valeur de la marque Viettel a augmenté de 61% en 5 ans, de 2,68 milliards en 2014 à 4,3 milliards de dollars en 2019. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) de Viettel a atteint 26,8%, tandis que la marque classée 100e a un TCAC de seulement 19,3%. Plus le TCAC est élevé, plus le rendement du capital et la faisabilité sont élevés. C'est aussi ce que veut tout investisseur, en particulier dans le contexte du marché mondial des télécommunications qui est aujourd'hui saturé.



Cette position de Viettel vient de la maintenance du taux de croissance sur ses 11 marchés d'investissement (dont le Vietnam), de l’indice de santé de marque stable, de bons revenus futurs attendus et de la valeur de marque en constante augmentation ces 5 dernières années.



Toujours en septembre 2019, Brand Finance a annoncé que Viettel était la marque la plus valorisée. C’était également la 2e année consécutive que Viettel arrive en tête de la liste des marques les plus précieuses du Vietnam. L'augmentation de la valeur de cette marque en 2019 est de 20% par rapport à 2018. -CPV/VNA