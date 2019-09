Le Top des 50 marques les plus chères du Vietnam en 2019. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le groupe de l'industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel) figure une nouvelle fois en tête de la liste des 50 marques les plus précieuses du Vietnam, publiée le 24 septembre par Brand Finance, une société d'évaluation de la marque basée au Royaume-Uni.

C'est la deuxième année consécutive que Viettel se classe au premier rang de la liste des 50 marques les plus importantes du Vietnam.

Selon ce classement, il est suivi par le groupe des postes et des télécommunications du Vietnam (VNPT) et la société par actions du lait du Vietnam (Vinamilk).

Viettel est également la seule marque du Vietnam et l’une des huit marques de l’Asie du Sud-Est à figurer sur la liste des 500 plus grandes marques au monde sélectionnée par Brand Finance.

La liste du top 50 au Vietnam est conforme aux normes ISO 10668, le seul outil certifié au monde pour mesurer la valeur de la marque à ce jour.

Viettel s’intéresse cette année à la transformation numérique au service de l’économie et de la société numériques. Elle a également lancé avec succès un centre d’opérations intelligent dans la province centrale de Thua Thien-Hue et a remporté les Telecom Asia Awards 2019 pour la catégorie «Projet de ville la plus innovante d’Asie».

Le fournisseur de télécommunications a proposé des services 5G et mis en place une infrastructure d’Internet des Objets, faisant du Vietnam l’un des premiers pays au monde à mener à bien un projet pilote de réseau 5G.

Viettel a également pris les devants en introduisant la technologie 5G sur des marchés internationaux tels que le Cambodge en juillet 2019 et le Myanmar en août 2019.

Grâce à sa forte croissance sur les marchés étrangers et à ses succès dans des domaines importants tels que les télécommunications, les technologies de pointe en matière de défense, l'électronique des télécommunications, la cybersécurité, la valeur de la marque Viettel a bondi de 20% par rapport à 2018, à plus de 4,3 milliards d’USD.

Les résultats de l'évaluation de la marque par Brand Finance sont annoncés sur des canaux médiatiques mondiaux tels que BBC, CNN, CNBC, Bloomberg, The Economist, The Wall Street Journal, entre autres. -VNA