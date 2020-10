Une plate-forme d'exploitation pétrolière et gazière de Vietsovpetro au champ Bach Ho. Photo: PVN



Hanoï (VNA) – Vietsovpetro, joint-venture pétrolière Vietnam-Russie, a dépassé ses objectifs d’exploitation de pétrole, de condensats de gaz naturel au cours des neuf premiers mois.

Malgré la double crise de la pandémie de COVID-19 et la chute du cours du pétrole, Vietsovepetro a pris des mesures rigoureuses pour assurer la sécurité de ses travailleurs tout en maintenant sa production et ses activités commerciales.

Entre janvier et septembre, Vietsovpetro a exploité près de 2,42 millions de tonnes de pétrole et de condensats de gaz naturel au lot 09-1, dépassant de 8,4% son objectif fixé. Sur ce volume, près de 1,8 million de tonnes ont été exploitées dans le gisement de Bach Ho (Tigre Blanc), près de 436 000 tonnes dans le gisement de Rong (Dragon), 56 000 tonnes dans le gisement de Nam Rong-Doi Moi, 60 000 tonnes dans le gisement de Gau Trang (Ours Blanc) et 67 000 tonnes dans le gisement de Tho Trang (Lapin Blanc).

Au lot 09-3/12, plus de 164 000 tonnes ont été exploitées, dépassant l'objectif fixé de 15,4%.



Au cours des neuf derniers mois, Vietsovpetro a exploité 62,6 millions de mètres cubes de gaz naturel, dépassant l'objectif de 11%. Plus de 986 millions de mètres cubes de gaz ont été transportés à terre, soit 29% de plus que l'objectif.



Sur cette période de temps, les ventes de pétrole et de gaz exploités au lot 09-1 ont rapporté à Vietsovpetro 898,5 millions de dollars. La joint-venture a versé près de 365 millions de dollars au budget de l'État. Parallèlement, les revenus provenant des ventes de pétrole du lot 09-3/12 ont atteint 62,6 millions de dollars, dont 24,8 millions de dollars versés au budget de l'Etat.



Dans le but d'atteindre les objectifs fixés pour toute l'année, Vietsovpetro continue de prendre diverses mesures pour minimiser les impacts de la crise du COVID-19 et de la chute du cours du pétrole.

Le 1er septembre, Vietsovpetro a lancé avec succès la plate-forme pétrolière BK-21.

BK-21 est une plate-forme de tête de puits non habitée dans le gisement de Bach Ho (Tigre Blanc). Elle se situe près des plates-formes fixes MSP6, MSP7. Ses produits seront transportés vers la plate-forme MSP6 via des pipelines souterrains. La plate-forme BK-21 est approvisionnée en air comprimé (Gaslift) par la plate-forme MSP7 et en électricité par la MSP6.

Le projet de fabrication de la plate-forme pétrolière BK-21 a été achevé 16 jours avant terme.

Conçue et construite par Vietsovpetro, la plate-forme pétrolière BK-21 comprend une structure de base avec une station de forage temporaire, des pipelines, la partie supérieure de la structure... pour neuf puits de pétrole.

La fabrication, l'installation et la mise en service de la plate-forme BK-21 marquent un jalon important dans le plan d'augmentation de la production pétro-gazière, contribuant à réaliser le plan de production 2020 de Vietsovpetro.

En outre, jusqu'en août dernier, Vietsovpetro a exploité 500 millions de mètres cubes de gaz au gisement de Thiên Ung, après 4 ans d'exploitation du premier flux de pétrole et de condensats du puits TU-6 de la plate-forme pétrolière BK-TNG sur ce gisement découvert en 2009.

Situé à 270 km au Sud-Est de la ville de Vung Tau (Sud), ce puits fournit chaque jour environ 540.000 mètres cubes de gaz et 200 tonnes de condensat, selon Vietsovpetro.

Vietsovpetro a pris des mesures techniques afin d'acheminer du gaz vers le continent via le gazoduc Nam Côn Son 2.

Vietsovpetro devra forer de nouveaux champs pour fournir une production de gaz estimée à jusqu'à 2 millions de mètres cubes par jour.

Le projet de développement du gisement de Thiên Ung fait partie du plan de développement gazier du groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (PVN).

La mise en service de la plate-forme BK-TNG sur le gisement de Thiên Ung vise à promouvoir l'exploration et l'exploitation des gisements de gaz et de condensats dans le bassin de Nam Côn Son et le plateau continental du Sud du Vietnam, contribuant à assurer la sécurité énergétique nationale et à affirmer la souveraineté nationale sur la mer et les îles. -VNA