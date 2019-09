Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La partie vietnamienne au sein de la joint-venture vietnamo-russe Vietsovpetro a gagné un bénéfice de 722,3 millions de dollars sur ces neuf derniers mois, dépassant le plan fixé de 22,7%.

Dans le même laps de temps, le bénéfice de la partie russe a atteint 111 millions de dollars.



L’exploitation de pétrole brut, de gaz naturel et l’acheminement de gaz à la terre ferme ont également dépassé les objectifs fixés, respectivement de 6,7%, 15% et 54,3%.

Entre janvier et septembre, Vietsovpetro a fourni des services à de nombreux partenaires nationaux et étrangers, pour un montant de plus de 151 millions de dollars.



Pour atteindre l’objectif d’exploiter 3,1 millions de tonnes de pétrole brut et 117,79 millions de mètres cubes de gaz naturel, Vietsovpetrol prendra des mesures synchrones, notamment en adoptant des technologies de pointe et assurant la sécurité des opérations offshore. -VNA