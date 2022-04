Photo: Vietnam+



Hanoï (VNA) – Pour répondre aux besoins croissants de déplacement à l’occasion des prochains jours fériés, Vietravel Airlines reprendra sa ligne Hanoï – Da Nang à partir du 22 avril. La compagnie lancera également une ligne reliant la capitale Hanoï à la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre).



Selon les données de Vietravel Airlines, à l’occasion des jours fériés du 30 avril et du 1er mai, les vols prévus du 27 avril au 3 mai ont un taux de remplissage de 80 à 100%. Les billets des vols entre Ho Chi Minh-Ville et Phu Quoc sont déjà presque tous vendus.



Se préparant à la saison estivale 2022, Vietravel Airlines applique plusieurs programmes promotionnels, dont des billets de 8.000 dongs (hors taxes et frais) tous les mardis pour des vols intérieurs.



La compagnie prévoit d'étendre son réseau de vols à des destinations en Asie du Nord-Est et en Asie du Sud-Est à partir du deuxième trimestre 2022. Parallèlement au plan d'expansion de son réseau de liaisons internationales, Vietravel Airlines a annoncé qu'elle avait travaillé avec des partenaires pour porter le nombre de ses avions à six en 2022.



Au premier trimestre, le taux de ponctualité de Vietravel Airlines a atteint 97,5%, soit le plus élevé du secteur de l’aviation au Vietnam. En outre, elle a été la seule compagnie aérienne à ne pas avoir annulé de vols au cours des trois premiers mois de l'année.-VNA