Vietravel Airlines remporte le prix Inspirational Brand Award. Photo: Vietravel Airlines

Hanoi (VNA) – La compagnié aérienne Vietravel Airlines, membre de Vietravel Corporation, a remporté le Prix de la marque inspirante (Inspirational Brand Award) des Asia-Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022.



Fondée fin 2019, Vietravel Airlines a effectué le premier vol commercial le 25 janvier 2021, devenant ainsi la première compagnie aérienne de voyage en Asie du Sud-Est et le cinquième transporteur commercial au Vietnam.



La compagnie offre des expériences culturelles et touristiques aux passagers, telles qu’un spa en vol et une cuisine locale avec des ensembles uniques de plats et de boissons. Avec un taux d’occupation de plus de 92% et un taux de ponctualité de plus de 93%, Vietravel Airlines figure parmi les trois transporteurs les plus ponctuels au cours des neuf derniers mois.



Cette année, Vietravel Airlines a été récompensée par le prix Asia’s Leading New Airline Award aux World Travel Awards et nommée pour la première fois parmi les meilleures compagnies aériennes de loisirs au monde aux Skytrax World Airline Awards.



Avec une flotte de 12 avions cette année, la compagnie s’efforce d’augmenter les liaisons à 26 d’ici la fin de cette année, dont 18 nationales et 8 internationales. Elle prévoit de desservir 15 millions de passagers nationaux et étrangers dans les deux prochaines années. –VNA