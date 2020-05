Hanoi (VNA) - Vietravel Airlines de Vietravel - l’un des plus grands voyagistes du pays - prévoit de lancer son premier vol au début de l'année prochaine.

Photo : Enternews.vn

Lors d'une réunion le 7 mai à Hanoi, Vietravel Airlines a annoncé la nomination de Dao Duc Vu, qui a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'aviation, en tant que directeur général adjoint en charge des opérations aériennes.Plus tôt, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a signé la décision n°457/QD-TTg approuvant le projet Vietravel Airlines de Vietravel Avec un investissement de 700 milliards de dôngs (30,4 millions de dollars), le projet vise à fournir des services de transport aérien domestique et étranger et à contribuer à améliorer la capacité du transport aérien et du tourisme du Vietnam ainsi que le développement socio-économique à l’heure de l’intégration internationale.Il sera mis en service à l’aéroport international de Phu Bai dans la province centrale de Thua Thiên-Huê et aura une durée d’activité de 50 ans.Au cours de sa première année d’exploitation, le transporteur utilisera une flotte de trois Airbus, Boeing ou appareils équivalents, qui passera ensuite à huit à sa cinquième année.Il s'est fixé pour objectif de desservir un million de passagers dès sa première année, créant ainsi près de 600 emplois.Le Vietnam compte actuellement cinq compagnies aériennes opérationnelles: Vietnam Airlines, Jetstar Pacific (détenue majoritairement par Vietnam Airlines), Vietjet Air, Vietnam Air Services (VASCO) et Bamboo Airways. Deux autres - Kite Air et Vietstar Air - sont en attente d’autorisation d’exploitation.Les transporteurs vietnamiens sont parmi les nombreuses compagnies aériennes à travers le monde à subir de lourdes pertes à cause de l’impact du COVID-19. Le ministère des Communications et des Transports a évalué les pertes initiales dues à la suspension des vols à quelque 30 billions de dôngs (1,3 milliard de dollars). – VNA