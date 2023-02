Hanoï (VNA) - Le 9 février, le vol VU131 de Vietravel Airlines a décollé de l'aéroport international de Tan Son Nhat et atterri à l'aéroport de Suvarnabhumi en Thaïlande, marquant l'inauguration de sa première ligne aérienne reliant Ho Chi Minh-Ville à Bangkok.Lors de la cérémonie d'inauguration, le directeur général de Vietravel Airlines, Vu Duc Bien, a déclaré que la liaison Ho Chi Minh-Ville - Bangkok avait été lancée vu le succès de sa liaison Hanoï - Bangkok qui connaissait un taux d'occupation de sièges de 91%. Selon lui, Vietravel Airlines espère que la nouvelle ligne répondra à la demande croissante de voyage entre les deux pays.Les billets de cette ligne aérienne sont disponibles sur tous les canaux officiels de Vietravel Airlines avec un prix spécial à partir de 18.000 dongs (taxes/frais non compris).Les vols Ho Chi Minh-Ville - Bangkok sont effectués avec des A321, à raison d’un vol aller-retour/jour. Cette fréquence pourrait augmenter pour répondre à la demande croissante du marché.Vietravel Airlines a été l'une des trois compagnies aériennes au Vietnam qui ont connu une performance de ponctualité (OPT) de 93,2% tout au long de 2022. En outre, elle a été élue l’une des « World’s Best Leisure Airlines 2022 » (Meilleures compagnies aériennes de loisirs au monde 2022) par l'organisation internationale de notation du transport aérien Skytrax. Elle a également reçu le titre « Asia's Leading New Airline » remis par les World Travel Awards. -VNA