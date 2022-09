Hanoi (VNA) – L’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) et la Commission du commerce de la ville chinoise de Chongqing ont signé lors d’une visioconférence vendredi 16 septembre un protocole d’accord sur le renforcement de la coopération économique, commerciale et d’investissement.

Cérémonie de signature du protocole d’accord sur le renforcement de la coopération économique, commerciale et d’investissement entre Vietrade et la Commission du commerce de la ville chinoise de Chongqing. Photo : VNA

Le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Dô Thang Hai, a noté qu’avec de nombreux avantages pour les relations économiques, commerciales et d’investissement, la Chine a toujours été le partenaire commercial le plus important du Vietnam.

Malgré les impacts de la pandémie de Covid-19, le commerce bilatéral a franchi la barre des 100 milliards de dollars en 2020 et 2021. Il a atteint plus de 117 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2022, en hausse de 10,8% sur un an, selon le Département général des douanes vietnamiennes.

Conscient du potentiel et du rôle important du marché dans la région occidentale de la Chine, y compris Chongqing - l’une des quatre municipalités de niveau provincial du pays, avec le soutien du gouvernement chinois, le ministère de l’Industrie et du Commerce a décidé de choisir cette ville pour établir le premier bureau de promotion commerciale en Chine en 2014.

Dô Thang Hai a cité des données des douanes chinoises montrant que le commerce entre le Vietnam et Chongqing s’est élevé à plus de 4,5 milliards de dollars en 2019, soit plus du double des 2 milliards de dollars en 2018. Il a continué de croître pour atteindre plus de 7,3 milliards de dollars en 2020 et 7,93 milliards de dollars en 2021.

Le Vietnam est également une destination attractive pour de nombreux investisseurs de Chongqing qui ont investi dans plus de 20 projets dans le pays.

Ces résultats ont considérablement contribué aux liens économiques, commerciaux et d’investissement entre le Vietnam et la Chine, a déclaré le vice-ministre.

A cette occasion, outre le protocole d’accord entre VIETTRADE et la Commission du commerce de la ville de Chongqing, deux accords de coopération ont également été signés entre des associations et des entreprises du Vietnam et de la ville chinoise. – VNA