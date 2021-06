Hanoi (VNA) – La Société nationale de paiement du Việt Nam (NAPAS) et 14 banques ont officiellement annoncé mardi l’identité de la marque VietQR et le service de transfert d’argent rapide Napas247 par code QR.

VietQR est une identité de marque commune pour les services de paiement et de transfert par code QR traités via le réseau de NAPAS et des banques membres. Photo : gracieuseté de MBBank

En conséquence, VietQR est une identité de marque commune pour les services de paiement et de transfert par code QR traités via le réseau de NAPAS et de banques membres, d’intermédiaires de paiement et de partenaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays. VietQR est conforme à la norme de paiement QR d’EMV Co et à celles fixées par la Banque d’État du Vietnam pour les codes QR.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement qui a eu lieu en ligne, Nguyên Dang Hung, directeur général adjoint de NAPAS a déclaré : « VietQR vise à créer une norme commune, à assurer l’interopérabilité et la synchronisation de l’infrastructure de paiement via le code QR au Vietnam, qui est la base de l’expansion des liens de paiement internationaux.

Cela a été l’une des tâches clés du secteur bancaire dans son plan de transformation numérique jusqu’en 2025 avec une vision à l’horizon 2030 pour promouvoir les paiements autres qu’en espèces et l’inclusion financière nationale.

Le service de transfert d’argent rapide Napas247 permet aux clients de transférer de l’argent de leur compte à un autre dans d’autres banques du réseau NAPAS 24 heures sur 24, avec un maximum de 500 millions de dôngs (21.800 dollars) en scannant leur code QR personnel.

Le code QR de paiement de chaque individu contient des informations de paiement cryptées, notamment le numéro de compte, le code bancaire, le montant, le contenu du paiement, les informations de commande et d’autres informations pertinentes.

Les destinataires peuvent facilement obtenir un code QR personnel une fois qu’ils ont un compte bancaire en créant un code QR sur l’application bancaire mobile des 14 premières banques participantes, représentant 70 % des transactions Napas247 Quick Transfer ou créées sur le site Web VietQR.net.

Vu Thành Trung, directeur des services bancaires numériques chez MBBank - l’une des 14 banques participantes - a déclaré que MB a été un pionnier dans la mise en œuvre de Napas247 par code QR. Cela vise à apporter de nouvelles expériences et à minimiser les risques pour les clients.

«MB vise à servir tous les segments de clientèle, des particuliers aux entreprises, en particulier les propriétaires de magasins qui n’ont pas utilisé la technologie régulièrement et utilisent souvent de l’argent liquide. Après avoir enregistré le compte bancaire sur l’application MBBank, les clients peuvent facilement créer leur propre code VietQR. La banque a offert des frais de transfert d’argent gratuits aux clients utilisant l’application MBBank», a-t-il ajouté.

Le lancement contribuerait à promouvoir le processus de transformation numérique et le paiement sans espèces des personnes qui préfèrent toujours les méthodes de paiement traditionnelles. – VNA