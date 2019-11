VietPresso 2019 : un concours pour trouver les meilleurs cafés vietnamiens. Photo : http://vietq.vn/



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Dans le cadre de l’exposition Vietnam Foodexpo 2019 à Hô Chi Minh-Ville, VietPresso 2019, le premier concours pour les cafés vietnamiens, a été organisé le 15 novembre par le groupe Central Retail Vietnam, sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce.



Réunissant les 15 marques de café les plus prestigieuses du Vietnam, le concours avait pour but de choisir les meilleurs cafés à promouvoir dans le programme de promotion du café vietnamien en Europe qui se tiendra l’année prochaine.



Les 15 marques participant à ce concours comprenaient : Trung Nguyên, Dakmak, Legend Revived, Hello 5, Truong Sơn Coffee, Anh Coffee, Farm World Cofee, Lamant Coffee, Honee Coffee, Real Bean Coffee, Anni Coffee, Lion Coffee, Folliet, BonCafé et Café RuNam. Ces cafés ont été utilisés pour préparer un espresso unique.



Real Bean Coffee a remporté le premier prix. Les deuxième et troisième prix ont été attribués à Trung Nguyên Legend et Lamant Coffee.



Selon Ta Hoang Linh, un responsable du ministère de l’Industrie et du Commerce, le Vietnam est actuellement le deuxième exportateur mondial de café et le premier exportateur du café robusta. En 2018, le pays a exporté 1,88 millions de tonnes de café, pour une valeur de 3,5 milliards de dollars (+20% en volume). -NDEL/VNA