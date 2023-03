L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh (2e à gauche) et le président du Vanuatu, Nickelike Vurobaravu. Photo : VNA

L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyen Tat Thanh prend une photo avec des Viet kieu au Vanuatu. Photo : VNA

Sydney (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Australie et dans cinq pays insulaires du Pacifique Sud, Nguyen Tat Thanh, a présenté le 28 mars ses lettres de créance au président du Vanuatu, Nickelike Vurobaravu.Le même jour, le diplomate vietnamien a effectué des visites de courtoisie avec cinq ministres du Vanuatu : des Affaires étrangères, du Commerce et du Tourisme, de l'Agriculture, de la Santé et des Infrastructures et des Transports.Au cours de ces rencontres, les dirigeants de Vanuatu ont souligné le rôle du Vietnam dans la région et dans le monde et ont proposé aux ministères des Affaires étrangères des deux parties de présider l'examen du déploiement du protocole d'accord sur la coopération technique et le développement, signé en 2014, pour approfondir les relations entre les deux gouvernements et promouvoir les échanges entre les peuples.Ils ont également exprimé le souhait d'établir des liens avec le Vietnam dans de nouveaux secteurs en réponse au changement climatique et à la santé, aux côtés de secteurs "traditionnels" tels que l'agriculture, la foresterie, l'aquaculture, le commerce et l'investissement, le tourisme et le développement des ressources humaines.En particulier, le ministre des Affaires étrangères, Jotham Napat, a suggéré que les deux pays envisagent des exemptions de visa pour les citoyens de l'autre afin de promouvoir le commerce, l'investissement et le tourisme.De même, il a exprimé son souhait de se rendre prochainement au Vietnam pour ouvrir un Consulat général du Vanuatu à Ho Chi Minh-Ville.Pendant ce temps, le ministre de l'Agriculture de Vanuatu, Nako Natuman, a espéré que le Vietnam partagerait ses expériences dans la riziculture pour aider son pays à assurer sa sécurité alimentaire.De son côté, l’ambassadeur Nguyen Tat Thanh a partagé les préoccupations de Vanuatu sur le changement climatique, soulignant que le Vietnam est l'un des 18 pays soutenant le projet de Résolution de Vanuatu à l'Assemblée générale des Nations unies.A cette occasion, l’ambassadeur Nguyen Tat Thanh a rencontré la communauté des expatriés vietnamiens du Vanuatu.Le Vietnam et le Vanuatu ont établi leurs relations diplomatiques en 1982. -VNA